NBA》甜瓜人生將落幕？沃神開示：他會留在尼克

安東尼。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）可能被交易的傳聞鬧得沸沸揚揚，也有不少球隊對他感興趣，不過美國權威記者「沃神」沃納洛夫斯基（Adrian Wojnarowski）卻認為，甜瓜會續留尼克。

「消息人士透露，以目前狀況來看，安東尼會傾向留在尼克，因為尼克沒有提出讓安東尼足以放棄交易否決權的條件。」沃納洛夫斯基表示，雖然很多球隊都曾對安東尼感興趣，但他們都已開始尋找其他目標，「他們已經把注意力放在別人身上，所以安東尼還是會續留尼克，至少待完今年球季。」

沃納洛夫斯基補充，安東尼合約將在2019年時到期，即便他可以提前終止合約，最早還是要到2018年夏天才會真正成為自由球員。而《CBS Sports》報導則提到，快艇、騎士、公牛這幾支球隊都曾對安東尼有興趣，但他們並不一定能提出好的條件來網羅他。