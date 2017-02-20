NBA》表弟將被交易至鵜鶘？ 經紀人嚴正否認

卡森斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限將在24日截止，因此近來有許多樁交易案傳得沸沸揚揚。今日美國權威記者沃納洛夫斯基（Adrian Wojnarowski）就表示，國王有意交易當家中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），但卡森斯的經紀人馬上否認此傳言。

卡森斯前幾天才表態希望能在今年與國王續約，更表示想在國王退休，但今日卻又傳出他將被國王交易的傳言。沃納洛夫斯基表示，根據《TheVertical》的消息，國王最近跟鵜鶘正在密切討論交易，並打算交易卡森斯，而且據傳鵜鶘目前對溜馬球員喬治（Paul eorge）與卡森斯都很有興趣。

不過消息曝光後，卡森斯的經紀人馬上跳出來否認，並表示他們已經與國王總管狄瓦茨（Vlade Divac）談過，且國王球團也保證不會交易卡森斯，因此對他們而言，並沒有任何改變。