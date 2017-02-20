NBA》最遙遠的距離？這影片帶你看KD、魏少休息室座位（影音）

2017/02/20 08:39

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將在今天早上開打，魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）之間的愛恨情仇，又成為炒作話題，外界也好奇兩人再度同處一個休息室會是什麼情況，外媒特別拍了支影片，帶大家一窺西部明星隊的休息室佈置。

影片中可以看出，杜蘭特與魏斯布魯克兩人的衣櫃及座位為斜對角，距離大約是15英呎（約4.6公尺），或多或少能減少一些尷尬。

不過有外媒爆料，魏、杜兩人雖然早在明星周碰過面，但都互把對方當空氣，並未有特別的互動。

魏斯布魯克（左）、杜蘭特。（資料照，美聯社）

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