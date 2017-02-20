日職》廖任磊控球差、球卻很有威力 讓教練大讚

廖任磊。（圖片取自巨人隊的臉書）

〔體育中心／綜合報導〕去年獲得巨人隊第7指名的廖任磊，昨天在二軍擔任打擊練習的投手，他面對5名打者中投出2次四死球，可見控球問題仍在，卻也讓巨人二軍監督齋藤雅樹大讚球路很有威力。

廖任磊昨天面對5名打者，包含龜井善行、脇谷亮太、堂上剛裕、相川亮二、寺內崇幸等打者，共投出2次四死球、被敲1支安打。《體育報知》報導，齋藤雅樹指出，目前廖任磊的課題就是找到投球姿勢的平衡感。

齋藤雅樹則稱讚廖任磊的球很有力量，會讓打者來不及出手，相當有趣。廖任磊預計在23日的二軍與三軍紅白戰中登板。