NBA》看「魏杜矛盾」 表弟：就媒體炒新聞啊！

卡森斯參與明星隊練球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將在今天早上開打，同為西部明星隊隊友，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）不免會被問到，關於魏斯布魯克 （Russell Westbrook及）杜蘭特（Kevin Durant）之間的問題，對此他表示，不會隨媒體報導起舞，也認為在休息室發生的事情，只會留在休息室。

「我相信休息室裡發生的事情，只會留在休息室裡，但其實我不太相信媒體的報導。」談起魏杜矛盾，卡森斯倒是認為媒體炒作成分高，「我不會說他們之間到底有多友好，但也不覺得他們有多討厭彼此。」

但當事人杜蘭特與魏斯布魯克受訪時，都不願多談關於明星賽同隊的問題。