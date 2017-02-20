NBA》明星賽前暖身 魏少脫離隊友獨自練習（影音）
2017/02/20 09:22
〔體育中心／綜合報導〕今日全明星賽開打，而在賽前的暖身練習時，代表西部的魏斯布魯克（Russell Westbrook）並沒有與其他明星隊球員一同暖身，而是獨自一人在球場另一頭練習。
在賽前暖身時，所有球員都集中在一側的籃框進行投籃練習，但魏斯布魯克卻選擇到另一邊獨自練習，特立獨行的身影引來外界關注，也讓人好奇他是否為了避開杜蘭特（Kevin Durant）。
不過到後來，魏斯布魯克的另一名前隊友哈登（James Harden）也跑來與他一同暖身，讓魏少不再孤單一人練習。
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