MLB》慢球魔人打擊率不到1成 新球季目標向「神鱒」看齊
2017/02/20 09:53
小威佛（左）、楚奧特（右）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕34歲老投手小威佛（Jered Weaver）日前與教士隊簽下一份1年300萬美元（約新台幣9300萬元）的合約。他選擇27號當作他的背號，理由竟是要向前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）一樣，在打擊上能有所發揮。
小威佛表示，他明瞭在教士隊時需要投手打擊，「我首先想到就是楚奧特，我還發訊息給他是否OK，他則說等不及看我穿上27號的背號。」
被封為「慢球魔人」的小威佛，上季他的直球平均速度僅135公里，最快僅142.9公里，去年在天使繳出12勝12敗戰績，防禦率高達5.06，主要靠精準控球、以及多樣的變化球搭配在大聯盟闖蕩。
不過小威佛生涯擔任打者的打擊率為0.089，45個打數僅敲出4支安打，沒有全壘打或是打點，可見小威佛的打擊要加把勁才行。
小威佛。（法新社）
楚奧特。（資料照，法新社）
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