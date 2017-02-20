NBA》成新科三分球王 E.戈登：投外線是我最喜歡的

E.戈登拿下本季三分球大賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新科三分球大賽冠軍火箭後衛E.戈登（Eric Gordon）的三分球能力一直不錯，但他先前在紐奧良時受傷病所苦，因此外界對他傑出的外線能力並沒有太多印象，這次拿下三分球大賽冠軍，終於嶄露天賦。

三分球大賽封王後，E.戈登自信滿滿的表示，藉由這次機會，外界肯定會注意到他的三分能力。「我很確定他們知道我的外線能力了，投三分球是我最喜歡做的，只要我持續的投射，這場比賽對我們而言就會很有趣。」

E.戈登本季每場三分外線平均可出手9.2次，並能投進3.5顆三分彈，外線能力在全聯盟中排名第2。