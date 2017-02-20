NBA》前雷霆雙少再連線！KD、魏少大和解影片看這裡（影音）
2017/02/20 10:05
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽今登場，炒作多時的「魏杜矛盾」首節就在場上上演大和解？
魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）今年同時入選西部明星賽，也是杜蘭特轉隊後，兩人再度並肩作戰，他們之間的恩怨情仇也成為本次明星賽最受關注的話題。
西部明星賽先發為杜蘭特、柯瑞、哈登、雷納德（Kawhi Leonard）及戴維斯（Anthony Davis），第一節開始一半後，西部明星隊換人，魏斯布魯克遞補上陣，而杜蘭特、戴維斯和哈登續留場上。
第一節還剩5分鐘時，魏斯布魯克接到杜蘭特的助攻，完成扣籃，兩人在明星賽上演出大和解，再度引起關注。
魏斯布魯克（右）去年拿下明星賽MVP與杜蘭特擁抱，兩人今年再度合體也引起關注。（資料照，美聯社）
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