NBA》柯瑞頭帶造型遭吐槽 網友：以為是弟弟在打球
2017/02/20 10:43
柯瑞（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今日明星賽熱鬧開打，而勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天罕見的戴上頭帶，引發網路上熱烈討論，甚至有網友表示，以為是弟弟小柯瑞（Seth Curry）在打明星賽。
NBA球員戴頭帶並不稀奇，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）就是頭帶愛好者，但因為柯瑞鮮少以頭帶造型示人，因此這次明星賽的造型意外引發討論。
許多球迷在看到柯瑞戴上頭帶後大呼不習慣，更有許多吐槽的言論出現。有網友表示以為是弟弟小柯瑞在打明星賽，「最新消息：小柯瑞代替哥哥擔任明星賽先發」、「柯瑞戴頭帶？我以為這是他弟才會做的事」、「柯瑞這樣好像只有12歲」、「如果你有娃娃臉就不能戴頭帶，這不搭」。
網友評論柯瑞頭帶造型。（取自網路）
網友評論柯瑞頭帶造型。（取自網路）
相關新聞
- NBA》魏、杜世紀大和解 西部隊友瘋狂起鬨（影音）
- NBA》成新科三分球王 E.戈登：投外線是我最喜歡的
- NBA》前雷霆雙少再連線！KD、魏少大和解影片看這裡（影音）
- NBA》明星賽前暖身 魏少脫離隊友獨自練習（影音）
- NBA》看「魏杜矛盾」 表弟：就媒體炒新聞啊！
推薦新聞
-
MLB》馬林魚春訓先用重砲下馬威 沃奎茲：教練太愛我2017/02/20 11:55
-
NBA》「魏、杜大和解」 隊友比當事人還在意？（影音）2017/02/20 10:59
-
NBA》前雷霆雙少再連線！KD、魏少大和解影片看這裡（影音）2017/02/20 10:05
-
NBA》明星賽前暖身 魏少脫離隊友獨自練習（影音）2017/02/20 09:22
-
NBA》表弟將被交易至鵜鶘？ 經紀人嚴正否認2017/02/20 09:10