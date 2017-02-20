NBA》柯瑞頭帶造型遭吐槽 網友：以為是弟弟在打球

柯瑞（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日明星賽熱鬧開打，而勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天罕見的戴上頭帶，引發網路上熱烈討論，甚至有網友表示，以為是弟弟小柯瑞（Seth Curry）在打明星賽。

NBA球員戴頭帶並不稀奇，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）就是頭帶愛好者，但因為柯瑞鮮少以頭帶造型示人，因此這次明星賽的造型意外引發討論。

許多球迷在看到柯瑞戴上頭帶後大呼不習慣，更有許多吐槽的言論出現。有網友表示以為是弟弟小柯瑞在打明星賽，「最新消息：小柯瑞代替哥哥擔任明星賽先發」、「柯瑞戴頭帶？我以為這是他弟才會做的事」、「柯瑞這樣好像只有12歲」、「如果你有娃娃臉就不能戴頭帶，這不搭」。

網友評論柯瑞頭帶造型。（取自網路）

網友評論柯瑞頭帶造型。（取自網路）