棒球》滿壘也能跑！ 這隊玩「三盜壘」讓對手傻眼（影音）
2017/02/20 10:26
〔體育中心／綜合報導〕棒球場上的戰況瞬息萬變，即使滿壘也能盜壘！
2012年3月，范德比大學（Vanderbilt）出戰佛羅里達大學（University of Florida）的比賽，9局上范德比大學2出局攻占滿壘，比數當時為5：4領先，這時三壘跑者趁投手不注意，直接盜本壘，其他壘上兩名跑者也跟著跑，三壘跑者「盜」成功，佛羅里達大學的捕手傳二壘也沒抓到跑者。
這次的「三盜壘」戰術讓現場主播相當訝異、現場觀眾嗨翻，范德比大學最終以8比6擊敗對手。
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