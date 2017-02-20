NBA》魏、杜世紀大和解 西部隊友瘋狂起鬨（影音）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕昔日雷霆雙少魏斯布魯克與杜蘭特今天於明星賽再度當隊友，兩人首節協力完成第一時間扣籃，回到場邊板凳區後，西部隊友們對著兩人猛拍手叫好，完成世紀大和解。

美國記者甚至下註解，兩人完成扣籃的那一刻，球場有一千隻和平鴿飛過，兩人賽前儘管絕口不提彼此、零互動，籃球場上的事，最終選擇在籃球場上解決。

魏斯布魯克今天在場邊接受記者訪問時，談到與杜蘭特合作的扣籃，他輕描淡寫地說，看到球傳過來，他只是把它扣進去而已，面對外界狂炒話題，魏少心情沒有受到影響，依舊常保笑容。

魏斯布魯克。（歐新社）

杜蘭特。（法新社）