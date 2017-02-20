NBA》「魏、杜大和解」 隊友比當事人還在意？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）與杜蘭特（Kevin Durant）兩人今在明星賽首節再度連線，而場邊隊友的反應也相當爆笑，不斷鼓譟歡呼，柯瑞（Stephen Curry）甚至還潑水助陣，再度引起網友熱議，但當事人受訪時，反應都相當淡定。

第一節還剩5分鐘時，魏斯布魯克接獲杜蘭特的助攻，完成扣籃，被眾人喻為是「大和解」，場邊隊友也瘋狂鼓譟，相當爆笑。

談起再度與杜蘭特搭配，魏斯布魯克受訪時僅簡單表示，「很棒的傳球，我只是把它扣進去而已。」而杜蘭特中場受訪時則說：「就是個正常的搭配，他（魏斯布魯克）可以跳很高，這球扣得很好。」面對隊友們的起鬨反應，杜蘭特則笑說：「他們真的很好笑。」

此外，前隊友伊巴卡（Serge Ibaka）也相當關注兩人之間的互動，看到魏杜兩人再度並肩作戰，他也立即在推特上表示，「很高興看到我的兄弟們再度合作。」

杜蘭特（右）、魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

伊巴卡推特。（取自網路）