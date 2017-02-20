NBA》史上第一人！詹皇明星賽總得分破300（影音）

2017/02/20 11:16

〔體育中心／綜合報導〕全明星賽才打完上半場，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）又創下新紀錄，原本就是明星賽得分紀錄保持人的他，在今天開場沒多久投進一顆三分彈，將他的明星賽總得分累積至300分，成為NBA史上第一人。

詹姆斯在去年的明星賽總得分就超越「小飛俠」Kobe，成為明星賽得分王，而今年詹姆斯又打破紀錄，成為NBA史上第一位在明星賽總得分超過300分的球員。現年32歲的他未來還有機會往400分邁進。

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