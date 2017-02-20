NBA》湯瑪斯灌籃失敗 改從外線出手化解尷尬（影音）

2017/02/20 11:51

〔體育中心／綜合報導〕「小巨人」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天在明星賽嘗試灌籃，卻以失敗告終，但他並不氣餒，改從外線出手，順利拿下3分。

湯瑪斯只有175公分，灌籃並不算是他的強項，但他今天藉由明星賽的機會，勇於嘗試灌籃。在第一節時，湯瑪斯在一次快攻後試圖灌籃，不過沒有成功，但他很快搶下籃板，並改至外線出手得分，成功化解剛剛尷尬的一擊。

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