MLB》一壘砲手哈斯默想要10年大約 讓皇家隊頭大

哈斯默。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊當家主砲哈斯默（Eric Hosmer）今年球季後將成為自由球員，美國媒體指出，哈斯默想要一份10年的大合約，並表示若在開幕戰前沒搞定，他就會投入自由市場。

Fox知名記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文指出，哈斯默表示，他在球季間不想被打擾，「我不想因這件事情被打擾，如果什麼事情都沒發生，我不想看到球季間會發生任何事情。」他說，很難去行使自由球員，但這個權利是每個球員擁有的，「如果沒有簽署任何東西，我覺得我應該有權利去看自由市場。」

哈斯默尋求一份10年合約的大約，包含紅襪、大都會、費城人都在尋求一壘手，也將他列為補強對象。

皇家隊除了要留哈斯默外，還有三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）、外野手肯恩（Lorenzo Cain）二人也將在季後成為自由球員，這將讓皇家隊相當頭大。

哈斯默上季繳出25轟、104分打點，皆為生涯新高，在皇家隊6個球季累積102轟、472分打點，生涯平均打擊率2成77。

肯恩。（資料照，美聯社）

摩斯塔卡司。（資料照，法新社）