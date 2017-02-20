NBA》柯爾搞笑藉職務之便 竊取西部球隊戰術（影音）
2017/02/20 13:28
〔體育中心／綜合報導〕勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今年擔任明星賽西部隊的總教練，今天柯爾在執教時，搞笑利用職務之便，進行「秘密偵查報告」，來竊取其他球隊的戰術，製造不少笑料。
在下半場比賽開始前，柯爾正在與球員研討戰術，此時柯爾開玩笑地表示，他現在要秘密偵查其他隊的戰術，「你們通常都怎麼進行高擋拆？」包括火箭球星哈登（James Harden）以及鵜鶘「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）都被問到這個問題。
而當換到魏斯布魯克（Russell Westbrook）時，柯爾並沒有詢問戰術問題，而是讓這位大三元製造機自行排定戰術。魏斯布魯克表示，希望能有名射手在角落協助他。柯爾也馬上聽從魏少的建議，讓K.湯普森（Klay Thompson）站在角落。
柯爾為西部明星隊總教練。（法新社）
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