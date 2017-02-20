MLB》馬林魚春訓先用重砲下馬威 沃奎茲：教練太愛我
2017/02/20 11:55
沃奎茲參與馬林魚春訓。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚投手沃奎茲（Edinson Volquez），在春訓打擊練習中擔任投手，並且對決陣中強打史坦頓（Giancarlo Stanton）、歐祖納（Marcell Ozuna）等人，讓他開玩笑的說：「教練就這麼愛我喔？！」
「第一次要面對這些球員真的有點辛苦，有好有壞啦！但這對我來說應該是好的，很高興可以跟這些打者一起共事。」沃奎茲今天首度參與春訓打擊練習，並且擔任投手，不過他面對的是史坦頓、歐祖納、耶利奇（Christian Yelich）還有鈴木一朗等打者，讓他開玩笑的說：「教練就這麼愛我喔？！」
沃奎茲接下來也將繼續參與球隊春訓練習，之後會回到多明尼加國家隊準備經典賽，「我會繼續參與接下來的春訓打擊練習，我想經過這些準備，對接下來的經典賽也很有幫助。」
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