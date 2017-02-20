高球》妻子懷胎帶好運 美國重砲手D.強森成為史上第20位球王
2017/02/20 12:05
D.強森。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕美國重砲手D.強森（Dustin Johnson）今在Genesis 公開以低於標準17桿267桿奪冠，贏得122萬美元的冠軍獎金，並擠下澳洲名將戴伊（Jason Day），榮登世界球王寶座，也是史上第20位球王。
D.強森前兩輪皆打出66桿的高水準表現，但賽事受到雨神打擾，也讓他得在最後一日連打兩輪共36洞。
D.強森在早上先打完18洞，繳出64桿，且是7博蒂、0柏忌的完美表現，就算最後一輪僅打出平標準桿71桿，照樣將冠軍放入口袋，一舉「登基」球王寶座。他說：「這一天真的很漫長，但我早上真的打得特別理想。」
已育有1子的D.強森，近來辣妻葛瑞絲基（Paulina Gretzky）懷上第二胎，這回則在果嶺上親吻妻子與兒子，慶祝一家之主登上球王寶座。
D.強森。（法新社）
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