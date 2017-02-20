NBA》字母哥轟炸籃框 柯瑞趴在地上投降（影音）

2017/02/20 12:57

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽，入選東部明星隊的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟炸籃框，讓柯瑞直接趴在地上投降。

這場比賽第三節，亞德托昆波抄到球後，直接快攻上籃，柯瑞連防守都不守，直接趴在地上「投降」，讓亞德托昆波來個大車輪灌籃。

之後，東部隊友喬治（Paul George）投籃沒進，柯瑞準備搶籃板，亞德托昆波硬是從後方「補灌」得分，讓柯瑞也笑了出來。

亞德托昆波在這場明星賽拿下30分、6籃板；柯瑞則拿下21分、6助攻。

亞德托昆波灌籃。（USA Today Sports）

柯瑞。（法新社）

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