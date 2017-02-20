NBA》重磅交易！ 國王卡森斯去鵜鶘找A.戴維斯組雙塔

卡森斯與A.戴維斯。（合成圖）

〔記者林岳甫／綜合報導〕明星賽剛剛落幕，美國記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）搶先在推特上爆料，國王明星級前鋒「表弟」卡森斯將被交易至鵜鶘，與A.戴維斯共組「禁區雙塔」。

鵜鶘則是送出艾文斯（Tyreke Evans）、希爾德（Buddy Hield）與兩枚選秀權換來卡森斯。

卡森斯在2010年以第五順位加盟國王，向來就是球隊最期待的長人，在效力國王期間平均繳出21.1分與10.8籃板，本季則是27.8分及10.7籃板，如今他將以肯塔基大學學長身份前往鵜鶘幫助學弟A.戴維斯鎮守紐奧良禁區。

卡森斯。（資料照，USA Today Sports）

A.戴維斯。（法新社）