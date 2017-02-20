NBA》表弟交易案讓球迷傷心 國王轉播員卻拍手叫好？
2017/02/20 14:54
卡森斯將被交易至鵜鶘。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕國王球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天驚傳被交易至鵜鶘，許多球迷都感到心碎、難以接受，但國王的轉播員納皮爾（Grant Napear）卻認為卡森斯的離開對國王而言是件好事。
美國記者沃納洛夫斯基（Adrian Wojnarowski）今證實國王已將卡森斯交易至鵜鶘。許多球迷對於此交易案都感到不可思議，「國王老闆真的拿卡森斯這個超級明星，去換兩個有78顆牙齒的小球員！」、「無法形容國王老闆有多蠢」。甚至有網友竄改國王球隊的維基百科，寫上「國王是NBA中最悲慘的球隊」。
不過國王的轉播員納皮爾卻不這麼想，他認為卡森斯的離開對於國王是一件天大的好事。他在消息曝光後，連續在推特中發表他的看法，犀利的言詞引發外界討論。
「交易卡森斯是一個想都不用想的決定，國王近幾年一直被烏雲壟罩，現在終於撥雲見日。國王有他是永遠不可能贏的，我希望卡森斯一切都好，但真的是時候交易他了。而且在過去7年來，大多數隊友都不喜歡跟卡森斯打球，這是事實。」
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