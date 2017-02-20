MLB》贏了仲裁還酸球員 球員工會批：洋基沒職業道德

畢坦西斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基後援投手畢坦西斯（Dellin Betances）日前與球團進行薪資仲裁，最後落敗還遭球隊高層言語嘲諷，讓他相當不滿，今天大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）也挺身為他說話，認為洋基的作為太不專業也沒職業道德。

畢坦西斯與洋基的薪資仲裁一事鬧得滿城風雨，洋基最後拿到仲裁勝利，但總裁萊文（Randy Levine）卻對畢坦西斯冷嘲熱諷，公開仲裁細節，認為畢坦西斯不值500萬美元的價碼，且覺得他（畢坦斯西）遭經紀人利用，還被塑造成受害者角色等言論，讓畢坦西斯感到相當受傷。

今天球員工會挺身為畢坦西斯說話，「很多事情要談，我覺得他們的對話還有薪資仲裁的細節被公開，這很有問題，而且這樣的行為非常的不專業，也違反職業道德。」工會主席克拉克表示，仲裁制度已執行一段時間，他從來沒見過這樣的狀況，也認為不該發生這樣的事。