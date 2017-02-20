MLB》前田健太好俏皮 訓練之餘惡作劇嚇翻譯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手前田健太目前正在進行春訓，備戰新球季。他趁閒暇之餘，來惡整他的專屬翻譯艾爾頓（Will Ireton），讓網友們笑開懷。

道奇隊官方臉書PO出影片，前田健太為了惡作劇嚇人，一開始先躲在門後面，等艾爾頓走過後才衝來嚇他；接著前田健太躲在汽車後方，艾爾頓拿著東西走過來，前田健太又衝出來嚇人；之後前田健太躲在球員的球櫃中，艾爾頓要過來拿東西時，前田健太再大聲嚇人。

前田健太去年在大聯盟新人球季繳出16勝11敗、防禦率3.48的成績，在175.2局的投球中送出179次三振，在國家聯盟新人王排行為第三名。不過，他的續航力不足成為隱憂，今年他的目標就是投滿200局。

前田健太。（USA Today Sports）