NBA》突然被交易 表弟經紀人：不知下一步要去哪...（影音）
2017/02/20 15:09
〔體育中心／綜合報導〕國王隊中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）被交易至鵜鶘，明星賽後他被媒體問及此事時，冷淡地回應：「喔，真的嗎？」
卡森斯也被問到參加明星賽的感想，他表示，「這太驚人了，我很喜愛這座城市（紐奧良）、我愛死他們了。」而表弟的經紀人羅傑斯（Andrew Rogers）在推特上PO出一張他們的私人飛機照，並發文說：「我們不知道要去哪裡了...」。
這起震驚聯盟的交易內容，國王送出卡森斯和前鋒卡斯比（Omri Casspi），拿到曾效力過國王的艾文斯（Tyreke Evans）、新秀希爾德（Buddy Hield）、後衛蓋洛威（Langston Galloway）與兩枚選秀權。
卡森斯。（資料照，美聯社）
表弟的經紀人羅傑斯在推特上PO出一張他們的私人飛機照，並發文說：「我們不知道要去哪裡了...」。（圖片取自推特）
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