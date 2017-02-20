棒球》國手搖籃輔大棒球隊 贊助中斷面臨生存危機
2017/02/20 15:40
輔大棒球隊。圖為2015年1月，曹祐寧。（記者朱沛雄攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕1976年輔大甲組棒球隊成軍以來，一直是國內大專棒球勁旅，然而現在輔大棒球少了贊助廠商，影響球員招生，今年大專聯賽還差一點降至甲二級，未來前景並不樂觀，。
2006年起泰安產險贊助輔大棒球隊，1年贊助500萬元，因泰安產險負責人陳致遠為輔大校友而贊助棒球隊。然而泰安產險先後遇到八仙塵暴、台南維冠大樓地震倒塌等理賠案，嚴重影響公司財務規劃，因此，今年決定中斷贊助。
去年底大專甲組棒球聯賽預賽，輔大在D組預賽以1勝2敗墊底，差點跌出甲一級，最終成功保級。
輔大棒球隊總教練葉志仙表示，因贊助中斷，影響後球隊招生和到外地比賽經費，雖然球隊有體育署補助，但金費有限，仍需要贊助貼補，也感謝泰安產險這幾年贊助。
輔大棒球隊堪稱國手搖籃，郭源治、莊勝雄、林華韋、黃平洋、周思齊、高建三都是球界知名校友。
葉志仙。（資料照，記者羅志朋攝）
輔大棒球隊。圖為2015年1月，投手鄭鈞仁。（資料照，記者朱沛雄攝）
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