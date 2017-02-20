高中棒球聯賽》最終12強抽籤 「台灣春季甲子園」22日起開打

〔記者林宥辰／台北報導〕高中木棒聯賽素有「台灣春季甲子園」之稱，43之甲組勁旅自2月6日起廝殺，今12強抽籤，22日起開打決定冠軍歸屬。

桃園平鎮高中去年底拿下黑豹旗冠軍，陣中幾乎是冠軍班底，本屆聯賽來勢洶洶；新北穀保家商更以「重返榮耀」作為口號，試圖力爭冠軍。

4組預賽第一分別為高苑工商、穀保家商、平鎮高中、鶯歌工商，將是12強種子隊。

105學年度高中棒球聯賽20日舉行總決賽記者會，12隊球員代表出席抽籤。（記者簡榮豐攝）

12強分組（*為種子隊）

高苑工商*

普門高中

嘉義高中

高苑工商。（記者簡榮豐攝）

穀保家商*

東大體中

興大附農

穀保家商。（記者簡榮豐攝）

平鎮高中*

西苑高中

美和高中

美和高中。（記者簡榮豐攝）

鶯歌工商*

南英高中

成德高中

南英商工。（記者簡榮豐攝）

105學年度高中棒球聯賽20日舉行總決賽記者會，12隊球員代表出席抽籤。（記者簡榮豐攝）

105學年度高中棒球聯賽20日舉行總決賽記者會，12隊球員代表出席抽籤。（記者簡榮豐攝）