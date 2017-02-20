經典賽》陳冠宇先發抗古巴 許基宏扛一壘

2017/02/20 16:10

投手陳冠宇今先發抗古。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨碰上世大運培訓隊，老大哥以11：2開胡，今晚於6點半開打的熱身賽將由旅日投手陳冠宇先發對戰古巴。

陳冠宇在澳洲移地訓練曾先發對布里斯本俠盜隊，1局三上三下無失分，今天對戰古巴很有可能會和「前隊友」戴斯潘（Alfredo Despaigne）對決。

台灣隊先發打序

一　左外野　胡金龍
二　游擊手　陳鏞基
三　右外野　高國輝
四　二壘手　林智勝
五　DH　　　林益全
六　三壘手　蔣智賢
七　一壘手　許基宏
八　捕手　　林琨笙
九　中外野　林哲瑄
投手　陳冠宇

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.