經典賽》陳冠宇先發抗古巴 許基宏扛一壘
2017/02/20 16:10
投手陳冠宇今先發抗古。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨碰上世大運培訓隊，老大哥以11：2開胡，今晚於6點半開打的熱身賽將由旅日投手陳冠宇先發對戰古巴。
陳冠宇在澳洲移地訓練曾先發對布里斯本俠盜隊，1局三上三下無失分，今天對戰古巴很有可能會和「前隊友」戴斯潘（Alfredo Despaigne）對決。
台灣隊先發打序
一 左外野 胡金龍
二 游擊手 陳鏞基
三 右外野 高國輝
四 二壘手 林智勝
五 DH 林益全
六 三壘手 蔣智賢
七 一壘手 許基宏
八 捕手 林琨笙
九 中外野 林哲瑄
投手 陳冠宇
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