經典賽》哪裡需要我都行！馬查多春訓勤練游擊

馬查多。（資料照，USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）即將在下個月代表多明尼加參加經典賽，不過這次他很有可能離開駐守的三壘轉往游擊，加上金鶯游擊手哈迪（J.J. Hardy）受傷，馬查多把握短時間的春訓勤練游擊，他預計在3月5日集訓前於熱身賽出賽6、7場。

上季哈迪缺陣期間，馬查多曾代守43場先發游擊，如今不論是國家隊或金鶯隊，馬查多都有機會再回到游擊，面對這樣的挑戰，馬查多也欣然接受，「去年守游擊是滿有趣的經驗，這也是我一直夢寐以求的，讓我能證明自己可以在大聯盟守游擊這個位子。」

金鶯教頭休瓦特（Buck Showalter）則認為這樣的挑戰對馬查多並不壞，「游擊是非常苛刻的守位，我不曾懷疑馬查多能不能守，他沒問題的，但對他來說也許是件苦差事。」

由於貝爾崔（Adrian Beltre）上週左小腿拉傷，為多明尼加陣型增添變數，若貝爾崔能趕在開幕歸隊，馬查多將按照原定計畫鎮守游擊，馬查多表示，「三壘跟游擊我都能打，一壘也沒差，我只想上場代表國家、代表我的家人。」