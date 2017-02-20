MLB》備戰新球季各有千秋 米勒想靠經典賽調整

米勒。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽，印地安人雖然敗下陣，但米勒（Andrew Miller）的亮眼表現卻讓不少球迷印象深刻，例行賽共投74.1局，局數打破近10年來新高，季後賽還能投出19.1局防禦率1.40的成績，這樣的身手也讓他奪下美聯冠軍賽MVP。

對於季後賽出場頻繁，米勒承認這的確很疲憊，並表示：「世界大賽打完後我認為這一切完了，甚至認為本季應該無法再投球，但我的身體現在竟然沒有任何異狀，甚至健康狀況非常好，這讓我很驚訝。」

由於恢復狀況良好，米勒決定代表美國隊出戰經典賽，這不只為了報恩美國隊總教練李蘭（Jim Leyland），他也望能從其他大比賽中，忘記去年世界大賽的傷痛。

「我們試著在每個投手的需求上著手。」印地安人棒球事務總裁安東內提（Chris Antonetti）表示，「每個投手在進入下一個賽季，所需的準備和休息都不一樣，球團針對投手群也會有不同的訓練和計畫，希望在春訓階段能看到成效。」