MLB》730天只投1場 柳賢振強勢爭取先發輪值

〔記者陳人齊／綜合報導〕連兩年因傷報銷的韓籍強投柳賢振，今年力拚東山再起，他日前也展開春訓練投，在打擊練習中試丟25球狀況不俗，宣誓要奪回失去的先發輪值。

柳賢振前年因左肩關節唇受傷報銷，去年左手肘又出狀況開刀，2年來只投1場比賽。

今年春訓柳賢振充滿信心，表示自己的目標就是奪回先發，但道奇在王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）、前田健太與希爾（Rich Hill）前三號為不動先發外，剩下2名位置共有7名投手競爭，相當激烈。

對此柳賢振仍不放棄希望，他說：「作為一名投手，我當然想從第一天就進入先發輪值，而今年我有信心能完成目標。」

談到去年春訓，柳賢振說：「今年跟去年很不同，那時剛從手術回到場上，一度懷疑自己，但去年季後我做了很多訓練，現在我對身體充滿信心。」

2013年柳賢振與道奇簽下6年3600萬美元的合約，今年他將滿30歲，道奇高層都在觀察他究竟還能否找回昔日身手，他在大聯盟前2季都繳出14勝的優質成績，344局投球中還能飆出293次三振。

儘管教練團、球團高層都懷疑他的狀況，柳賢振並不在意，他說：「現在就像2013年我剛來道奇一樣，我必須拿出表現證明給球團，爭取先發輪值。」