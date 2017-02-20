NBA》表弟交易案成真 鵜鶘一眉哥欣喜若狂

A.戴維斯拿下明星賽MVP。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今被交易至鵜鶘，未來與「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）組成的雙塔陣容將備受期待，A.戴維斯也回應卡森斯交易案，興奮表示「真是令人難以置信的明星周。」

A.戴維斯今在明星賽中豪奪破紀錄的52分，順利摘下單場MVP，賽後受訪時，又得知卡森斯將加盟鵜鶘，讓A.戴維斯欣喜若狂，「我先拿下MVP隨後鵜鶘又得到卡森斯，真是令人難以置信的明星周。」

不過一眉哥也補充「我還沒從球隊管理層了解這件事，也還沒有與卡森斯交談過，但這一切都令人感到興奮，沒有什麼能比這些事更棒。」

卡森斯。（法新社）