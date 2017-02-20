棒球》照付何紹彬薪水 崇越勉：讓台灣棒球更好

何紹彬（右）加入馬林魚隊記者會，母隊崇越隼鷹隊教練王宸浩（左）象徵性為他戴上馬林魚隊球帽。（記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕22歲的何紹彬和馬林魚簽下小聯盟合約，特別感謝崇越集團董事長郭智輝；崇越棒球隊總教練王宸浩就說，郭董一向很支持球員往更高階發展，這次何紹彬赴美打冬季聯盟，崇越還照付薪水給他，「就是希望台灣棒球有更好的發展。」

何紹彬在去年6月中職選秀落選後，就加入崇越棒球隊，但他一邊在崇越磨練球技，一邊也尋求能往更好舞台挑戰。何紹彬的經紀人陳銘駒就說，「真的很感謝郭董事長，當初紹彬要赴美時，他不但冒著可能會失去好手的風險，還照樣支付薪水給他。」

王宸浩也說，郭董事長當初會成立球隊，就是看到台灣隊在國際賽場輸給中國，他用行動希望台灣棒球能更好，而不只是喊口號。因此這次何紹彬在冬季聯盟比賽期間，崇越不但付薪，還讓他用公假方式出國，對他給予充分支持。

「我們球隊一向注重用科學的方式去訓練選手，對於何紹彬能獲得美國球隊青睞，我也不意外。」王宸浩認為何紹彬的守備方式原本就比較美式，比傳統的日式守備更省時，只是建議他赴美後必須更加強重量訓練，才會讓他更上一層樓。