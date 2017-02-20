中職》桃猿隊鬆一下 寶來泡湯去

〔記者徐正揚／綜合報導〕桃猿今天休兵1天，全隊前往寶來溫泉泡湯放鬆，明天繼續進行自辦熱身賽，下午1點在嘉義縣棒球場對南韓警察廳，Lamigo TV提供實況轉播。

猿隊在春訓期間都會安排泡湯行程，總教練洪一中表示，訓練真的很辛苦，很喜歡帶球隊到寶來放鬆一下；球員們也早有準備，有人享受衝擊淋浴，有人敷面膜小眠，有人在池中打起水仗。

新加入的球員都覺得很新鮮，3位洋將也一同前往，道恩斯就表示，「在台灣第一次和隊友來這樣的度假村，台灣有很不錯的溫泉及有很多美食的夜市。」

Lamigo桃猿前往寶來溫泉泡湯。（Lamigo球團提供）

Lamigo桃猿前往寶來溫泉泡湯。（Lamigo球團提供）