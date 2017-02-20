許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次

許基宏。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台古熱身賽今晚開打，其中許基宏擔任先發一壘手、第7棒，台灣隊總教練郭泰源表示，許基宏狀況不錯，就排排看，看打線能否更順。

上一屆經典賽許基宏還在台體大唸書，尚未進職棒，許基宏表示，2013年經典賽台灣隊打出佳績，讓他非常感動，印象很深刻，這次經典賽他希望能在國家隊能有好表現，幫助球隊贏球，為球迷、教練、學長留下美好回憶。

台灣隊打第5場熱身賽，今天是許基宏首次先發，他說，主要是心情調整，用積極的心情下去比賽，至於在球隊定位，就看教練調度，最重要的是把自己準備好。

身為陣中最年輕野手許基宏認為，目前台灣隊氣氛很好，教練團也隊球員很關心，就盡自己的本分。