MLB》季後賽砲轟邦賈納 阿里耶塔歸功助理打教
2017/02/20 19:59
〔體育中心／綜合報導〕小熊陣中強打林立，除了看板球星布萊恩（Kris Bryant）、瑞佐（Anthony Rizzo）、羅素（Addison Russell）外，先發投手阿里耶塔（Jake Arrieta）也非省油的燈，他去年整季65打數繳出2成62的打擊率，被視為強打者。
對於自己的好表現，阿里耶塔歸功於打擊助理教練辛斯基（Eric Hinske）的幫忙，「他會在細節上給我們建議，例如調整我在揮擊時的手臂位置，找到最好的擊球點。」阿里耶塔笑說：「他甚至會把我關在鐵籠中練習揮棒一整天。」
阿里耶塔在2016年球季前，一共只有8分打點和平均1成53打擊率，但去年成績突飛猛進，單季打擊率2成62為生涯新高並打進7分打點，在季後賽甚至砲轟巨人投手邦賈納（Madison Bumgarner），對此阿里耶塔很感謝辛斯基的指導，認為從小地方做起效果良好。
阿里耶塔。（資料照，美聯社）
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