經典賽》陳冠宇狀況優！首戰古巴繳3局無失分好投
2017/02/20 19:42
台灣投手陳冠宇。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今與古巴展開2連戰，首戰由旅日左投陳冠宇先發，他今天主投3局無失分，最快球速達到146公里。
陳冠宇今年初隨母隊千葉羅德春訓，直到移訓澳洲才加入台灣隊集訓，14日對澳職冠軍布里斯本俠盜隊，1局繳出三上三下無失分，台灣隊以5：4獲勝，今天熱身賽先發抗古，陳冠宇也依照教練團安排主投3局，雖送出1次保送，但也只被敲1支安打，沒有失分。其中對上羅德前隊友、古巴第四棒的戴斯潘，首次對決戴斯潘擊出三壘方向滾地球，跑者遭到封殺，由陳冠宇占上風。
陳冠宇退場前，台灣隊靠著許基宏長打和林琨笙適時安跑回1分暫時領先，台灣隊換上蔡明晉中繼。明天台灣隊同樣和古巴交手，也確定由潘威倫先發。
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