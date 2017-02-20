經典賽》前隊友相見歡！戴斯潘讚陳冠宇：永遠在微笑
2017/02/20 19:13
〔記者羅志朋／台中報導〕台古熱身賽今晚開打，台灣隊先發投手陳冠宇，以及古巴第4棒、左外野手戴斯潘是前羅德隊友，今天賽前兩人相見歡，熱情擁抱並寒暄兩句，有說有笑。
場下是朋友，場上就是對手，1局上陳冠宇讓戴斯潘擊出三壘方向滾地球，三壘手蔣智賢傳二壘封殺，結束這個半局古巴隊攻勢，兩人生涯首度投打對決，陳冠宇佔上風。
2015、16年陳冠宇和戴斯潘在日職羅德當兩年隊友，今年戴斯潘轉隊至軟銀，陳冠宇續留羅德，新球季兩人可望在日職戰場對戰，戴斯潘說，「冠宇人非常好，他的最大特色就是永遠在微笑。」
戴斯潘（左）和陳冠宇（右）在台古熱身賽前相見歡。（記者羅志朋攝）
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