MLB》憂投手過勞 克魯柏開幕戰恐喊卡
2017/02/20 22:03
克魯柏。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）過去兩個球季皆擔任開幕戰先發投手，但今年可能將中斷連續開幕戰先發紀錄，原因是球團擔心他太過操勞，總教練法蘭柯納（Terry Francona）更點明將放慢他的春訓腳步。
在過去2014到2016年3個球季中，克魯柏分別投了235.2局、222局及215局，甚至去年列行賽和季後賽加總共投249.1局，法蘭柯納對此表示：「我們已經告訴他放慢節奏，若他到時尚未準備好投開幕戰，我們會再做調整。」
「球季很長，我們需要他先整頓好自己，才能在往後的局數上有所貢獻，大家都知道開幕戰很重要，但我們不會強求他。」法蘭柯納強調不會勉強克魯柏，至於投手教練卡拉威（Mickey Callaway）則計畫先讓克魯柏投模擬賽，並在春訓首場先發3局。
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