MLB》原以為回不去 多齊爾：要讓雙城令人敬畏
2017/02/20 22:14
多齊爾。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕去年以42支全壘打聞名的雙城二壘手多齊爾（Brian Dozier），傳聞在季後接獲多支球隊的報價，想挖角這名最會「轟」的二壘手，其中道奇最為積極，但最後都沒有下文。
「這就是我的每一天。」多齊爾感慨，「我個性比較內斂，卻要看著自己的名字每天被公開渲染，並維持很長一段時間，這令我感到很沮喪。」
多齊爾最終留在雙城，準備在今年球季與潛力新秀巴克斯頓（Byron Buxton）和沙諾（Miguel Sano）一起為球隊打拚，「說實話，我以為我回不來了。」他說。
雙城去年吞下103敗在大聯盟墊底，戰績極度不理想，「去年我們感受很差，不希望今年重蹈覆轍。」巴克斯頓表示，「我們都資質都不錯，只要找出方法團結大家，尋求獲勝的管道，我們也能是一支令人敬畏的隊伍。」
巴克斯頓。（資料照，法新社）
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