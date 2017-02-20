NBA》明星賽後觀戰指南 這5件事你一定要知道

卡森斯交易案牽動聯盟戰績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽今天才剛落幕，即傳出國王明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）被交易到鵜鶘的消息，為下半球季炒熱話題，本報整理出下半球季的5大看點，提供球迷做為觀戰指南。

1.交易截止後的戰績變化

明星賽前有暴龍、金塊分別透過交易換來伊巴卡（Serge Ibaka）、小普朗利（Mason Plumlee）補強禁區，今天鵜鶘也網羅明星中鋒卡森斯，例行賽還剩下最後25場，戰績排行仍有懸念。

2.單季大三元與年度MVP

雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季有望締造睽違55年的單季大三元神蹟，目前他場均31.1分、10.5籃板、10.1助攻的大三元表現，若維持健康有機會向紀錄叩關。

以15次大三元緊追魏斯布魯克的哈登（James Harden），本季在跑轟大師丹東尼（Mike D'Antoni）的執教下蛻變成一流的傳球高手，場均11.3次助攻高居聯盟首位，加上火箭一飛沖天登上西部第3的戰績，將會是與魏斯布魯克爭取MVP的最強悍對手。

魏斯布魯克放眼單季大三元成就。（法新社）

哈登挑戰生涯首座年度MVP。（美聯社）

3.勇、騎之外還有挑戰者？

勇士目前排名西部第1，但馬刺、火箭等強敵仍緊追在後，加上鵜鶘的震撼交易案，若以老八姿態闖進季後賽，可能會對禁區薄弱的勇士造成威脅。

騎士目前仍是東部首位，但塞爾提克3場勝差緊追，巫師在明星賽前也打出9勝1敗佳績登上第3名，排名第4的暴龍也進行補強，騎士能否挺過傷兵潮續保龍頭，仍有變數。

4.誰是季後賽大黑馬？

東部6-12名戰績接近，目前形成8搶3局面，近況火燙的熱火明星賽前拉出13連勝長紅戰績，目前排在第10位的他們能否一鼓作氣燒進季後賽，值得注意。

西部老八則形成金塊、國王、拓荒者、鵜鶘、小牛、灰狼的6搶1局面，鵜鶘補強卡森斯後，也讓戰局更加詭譎。

5.還有哪些交易？

在卡森斯、伊巴卡塵埃落定後，還有公牛巴特勒（Jimmy Butler）、七六人歐卡佛（Jahlil Okafor）與活塞傑克森（Reggie Jackson）等人的交易傳聞，目前暫居東部第2的塞爾提克仍是潛在買家，在2月23日交易大限前可能還會有一波球員異動。

巴特勒仍可能被交易。（法新社）