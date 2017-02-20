UBL》成軍13年首次奪冠 開南靠他9局完投140球

開南大學棒球隊首次在UBL奪冠，今天全隊到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

［記者陳昀／桃園報導］成軍13年的開南大學棒球隊，今年在全國大專校院棒球錦標賽（UBL）決賽，憑著投手吳俊杰9局完投140球、演出再見三振，最終以6：2擊敗強敵文化大學，拿下首次冠軍，今天全隊接受桃園市長鄭文燦表揚；在個人獎項部分，總教練郭李建夫獲教練獎、投手吳俊杰、廖乙忠分別獲得功勞獎與投手獎。

開南大學棒球隊總教練郭李建夫表示，開南大學棒球隊成軍以來，多次與大專聯賽冠軍獎盃擦身而過，今年終於揚眉吐氣。他說，今年的致勝關鍵可說是對上國立體大的複賽，當時到第9局時還輸3分，所幸岳東華在關鍵時刻打出三分砲，才順利挺進決賽，而吳俊杰在決賽時完投140球，獲「功勞獎」實至名歸。

郭李建夫說，他對球員的品格與球技都非常要求，有好幾名隊員已入選經典賽名單及世大運培訓名單，開南棒球隊會繼續努力、培育更多棒球好手，朝二連霸、三連霸邁進。

鄭文燦指出，開南大學棒球隊今年在UBL奪下首次冠軍，還拿下教練獎、功勞獎及投手獎，實屬不易，市府會持續完善各項棒球運動設施，擴大三級棒運及大專院校棒球隊的訓練銜接，將桃園打造成棒球城市，期許開南大學棒球隊再接再厲。

開南大學棒球隊首次在UBL奪冠，今天全隊到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

市長鄭文燦頒發木匾，恭賀開南大學棒球隊在UBL奪冠，開南大學校長梁榮輝（左二）、總教練郭李建夫（右一）代表受贈。（記者陳昀攝）