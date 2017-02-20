經典賽》對古巴繳出佳作 陳冠宇：把國家榮譽拿出來

陳冠宇。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊備戰經典賽，今起和古巴代表隊進行2場熱身賽，首戰旅日左投陳冠宇先發繳出3局無失分佳作，對此他也肯定自己今晚直球的穩定度，並期許能用變化球增加配球的方式。

陳冠宇表示，開賽一開始直球穩定度不錯，後面有加一些變化球，「第一局結束後（捕手）琨笙前輩有建議變化球的放球點要再固定一點，二、三局的調整就比較好。」

對戰球風走美式風格的古巴隊，陳冠宇認為對手的優點在於直球的掌握度，「包括我前隊友（古巴第四棒戴斯潘）以前在羅德建功的時候，也是直球打得比較順手，希望再用不同的變化球擾亂他們節奏，算是多元化配球的方式。」

此次經典賽增加先發投手最多65球限制，陳冠宇表示，關於這點已和投手教練和郭總都有商量過，「作為先發投手，就是投得大膽一點，希望不要製造不必要的球數，也希望至少投超過4局，能投5局當然最好，把每顆球當作勝負球，珍惜每一顆球，直到換下場為止。」

由於經典賽3月就要開打，相較去年提前作準備，陳冠宇認為訓練量較多，「希望不影響到球季，也要把國家的榮譽展現出來，身為台灣人希望兩邊（經典賽、日職球季）都能顧得好。」