中職》江亮緯、劉芙豪開轟 獅自辦熱身賽和局

統一獅自辦熱身賽，劉芙豪砲轟隊友傅于剛。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅今天在台中棒球場進行第3場紅白賽，紅隊雖在第5、6局丟掉4分，從2分領先變成2分落後，9局下靠江亮緯、劉芙豪各轟1發陽春彈，以5：5逼和紅隊。

紅隊在3、4局下各得1分，取得2：0領先，白隊於5局上靠莊駿凱2分打點二壘安打、陳傑憲高飛犧牲打首次超前，6局上買嘉儀高飛犧牲打追加第4分，打完9局上白隊以5：3領先，9局下換傅于剛登板，被江亮緯、劉芙豪各轟1發陽春彈。

獅隊在紅白賽設有特殊規則，投手每局基本用球數15球，只要達到球數，即便沒完成3出局，攻守立即交換；沒達到球數卻已完成3出局，要續投補足球數。這場有10個半局使用特殊規則，其中9個半局不到3出局就喊卡。