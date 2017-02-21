台灣再戰古巴 今日賽事預告與轉播
2017/02/21 07:16
昨天台古熱身賽，首戰旅日左投陳冠宇先發繳出3局無失分佳作，台灣隊第2局靠著許基宏及林琨笙的接連安打先馳得點，只可惜後援投手無法壓住古巴隊打線，最終以6:2不敵古巴。
今天郭泰源將派上「嘟嘟」潘威倫先發，倪福德接替登板，他認為古巴隊實力較強，希望能讓選手早日適應比賽，對於總教練的安排，潘威倫則表示現階段就是利用比賽來調整，希望能盡快調整到位。
另外中職自辦熱身賽無提供轉播，僅Lamigo TV提供桃猿賽事直播，想知道比賽內容的球迷，請鎖定自由體育頻道。
中職四隊自辦熱身賽
13:00 桃猿 VS. 警察廳（嘉義縣棒球場）
13:00 中信 VS. 富邦（燕巢球場）
18:00 統一自辦熱身賽（台中球場）
棒球經典熱身賽
18:30 台灣 VS. 古巴（緯來體育）
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