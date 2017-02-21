NBA》曾保證留表弟卻交易 國王總管稱仍愛他...

卡森斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王總管狄瓦茲（Vlade Divac）曾數度掛保證會將國王隊中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）留在陣中，但昨天在參加明星賽之際就將他交易至鵜鶘，此舉引來美媒撻伐。他今天問到此事時，稱兩天前才收到好的交易內容。

狄瓦茲表示，「當你想交易，你想要得到更多，現在正是時機，這是最好的報價。」他僅說：「我兩天前才拿到好的交易內容。」並拒絕透露更多細節，「這對我們來說是個是巨大的過程。」

「首先，我仍愛著卡森斯。」狄瓦茲認為，卡森斯在這個球隊做了偉大的事情，也祝他在新球隊紐奧良更好。他接著說，「其次，我必須做我的工作，我覺得這是最好的時間前進並改變文化，向前邁進，並在未來做更好的團隊。」狄瓦茲也說，同意這個交易是很困難的，「但我負責籃球業務決策，而我做到了。」

這起震驚聯盟的交易內容，國王送出卡森斯和前鋒卡斯比（Omri Casspi），拿到曾效力過國王的艾文斯（Tyreke Evans）、新秀希爾德（Buddy Hield）、後衛蓋洛威（Langston Galloway）與兩枚選秀權。而國王在交易過後，也立即裁掉老將巴恩斯（Matt Barnes）。

國王總管狄瓦茲。（資料照，法新社）

巴恩斯。（資料照，美聯社）