MLB》洋基打仲裁惡名昭彰 王建民也曾被這樣嘲諷

王建民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基佈局投手畢坦西斯（Dellin Betances）打輸薪資仲裁，還被洋基總裁萊文（Randy Levine）狠酸一頓，掀起軒然大波。洋基對於與球員打仲裁案向來不手軟，王建民也在9年前聽了4個半小時的難聽話，最後輸掉仲裁案。

王建民在2006-07年僅領取84萬2675美元（約2625萬台幣）的底薪，卻連續兩年單季19勝成為球隊的王牌投手。2008年首次取得仲裁資格時，王建民積極爭取460萬美元（約1.4億台幣），但洋基只願給400萬美元。

雙方在2月中走上仲裁，洋基包括萊文等高層在內出席，在王建民與他的妻子吳嘉姈面前，花上4.5個小時來批評建仔為何不值得多拿60萬美元，更說王建民之所以連2季19勝，靠的是洋基鑽石打線給予的火力支援。

「我們對於打贏仲裁案感到開心，」洋基總裁萊文當時就在聲明表示，「我們打仲裁有將近8年時間了，只有在球員與經紀人的要求超過價值時，我們才會走上仲裁這條路。」

洋基今年再度打贏仲裁案，更批畢坦西斯不是最精英的終結者，狠酸「如果他是，我就是太空人了。」此舉引起球員工會抗議沒有職業道德，畢坦西斯也說出真心話，「他們（洋基）老愛說多愛我，結果在聽證會對我噴了一個半小時的垃圾話，我覺得這很不公平。」