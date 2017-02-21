撞球》贏台灣好手 日本選手嗨唱洗腦神曲PPAP
2017/02/21 08:21
〔體育中心／綜合報導〕2017世界花式撞球大師賽，日本好手大井直幸在18日以8比6擊敗台灣選手「奪命書生」鄭喻軒，賽後他接受訪問時，不但大秀「菜英文」，還唱PIKO太郎的PPAP洗腦神曲。
大井直幸接受賽後訪問時，與場邊記者雞同鴨講，他說，「我叫大井直幸（Naoyuki Oi），恭喜我。」並擺出歡呼的手勢；接著場邊記者問第二個問題，大井直幸突然唱起PPAP，笑翻全場觀眾。
不過，大井直幸在19日八強賽時，以4比8不敵奧地利好手的歐斯純（Albin Ouschan）。他賽後接受訪問時再度搞笑，先是說「每天快樂」，接著再度唱起PPAP，讓全場觀眾笑翻天。
鄭喻軒。（資料照，記者林岳甫攝）
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