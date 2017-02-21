NBA》更好報價卻消失？ 卡森斯差點去湖人、太陽

國王總管迪瓦茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王隊今天稍早開記者會，總管狄瓦茲（Vlade Divac）接受採訪時透露，2天前在交易卡森斯（DeMarcus Cousins）這件事上，曾經收到「更好的報價」，之後這份報價卻消失了，國王只好選擇鵜鶘的交易方案。但美國媒體指出，國王曾與太陽、湖人談報價內容，但最後都沒有談成。

2天前「更好的報價」引起媒體與球迷的猜測，據美國記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，國王與湖人曾經談過，湖人交易包裹有威廉斯（Lou Williams）與2017年首輪前3順位保護的選秀籤，但他們不願送出英葛蘭（Brandon Ingram），因此錯過卡森斯。

另外，美媒爆料太陽曾提出奈特（Brandon Knight）、蘭恩（Alex Len）、華倫（T.J. Warren）以及2017年無保護的第1輪選秀籤，向國王交易卡森斯，但國王沒有同意。

國王高層也曾告訴卡森斯的經紀人，說不會交易，但不久之後卻把卡森斯交易到鵜鶘。被問到此事時，迪瓦茲拒絕回答。

卡森斯與湖人擦身而過。（資料照，USA Today）

卡森斯差點穿上太陽球衣。（資料照，美聯社）