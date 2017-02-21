NBA》厄文超狂地平說 讀哈佛的書豪也支持？

厄文的「地平說」引起球迷、媒體討論。（合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星後衛厄文（Kyrie Irving）日前曾語出驚人地表示，他相信地球是平的，意外引來媒體討論。而這個「地平說」，台裔後衛林書豪還在社群媒體上打趣說，會支持他。

厄文日前強調地球是平的，認為「地圓說」是編造出來的謊言。林書豪昨天在推特上開玩笑地說，他個人僅代表籃網隊、哈佛，「我們都支持厄文的『地平說』。」

林書豪本季因兩度遭遇左大腿拉傷，至今僅出賽12場，平均可貢獻13.9分、5.8助攻與3.3籃板。他最快在25日重返戰場出戰金塊隊。

林書豪最近進行秘密變髮計畫。（圖片取自IG）

林書豪在推特上開玩笑說支持厄文的「地平說」。（圖片取自推特）